最近流行起將手機桌布換成日本歌手「美輪明宏」的圖片，可以有「開運」的作用，被日本民眾廣泛使用以招財納福；而這個從日本紅到台灣的都市傳說，近日連搞怪女神小S（徐熙娣）也加入，將自己的黃色舞衣美照製作成桌布，分享給大家並號稱「招財招到爆」，華麗浮誇的造型與表情「笑果」十足，不到24小時便狂吸破7萬讚。

小S昨(8)日在臉書分享一張她的華麗美照，只見她穿著黃色復古服裝造型舞衣，這是她參加台視除夕特別節目《2022超級巨星紅白藝能大賞》的造型，領口邊緣很浮誇地弄成大波浪狀，搭配她高調的藍色舞台妝眼影，及梳成「全屏山」的油亮髮型，還有點綴珠光閃亮的黑色手套，在小S的P圖製作下成為炫麗桌布，不讓日本歌手美輪明宏的「開運」神圖專美於前。

小S在美照貼文中自豪寫道：「今天參加一個很厲害的表演，是我最愛的復古風，如果要換手機桌面的話，不如換我的吧～根本就是招財招到爆！而且還很美」，不少網友還真的都紛紛將手機桌布換成小S的美圖，並說：「我的第一棟豪宅靠s你了」、「2022賺大錢就麻煩妳啦」、「謝謝，日本那個我真的換不下手！你的我可以」、「求S姐出一個五行的，所有都顧得到」。

台視除夕特別節目《2022超級巨星紅白藝能大賞》將於農曆除夕（本月31日）播出，昨(8)日在台北小巨蛋錄影，廣邀近百位藝人及表演者陪伴全球華人喜迎農曆新年。總主持人黃子佼今年即將升格人父，打趣說他是2021年最成功的主持人。開場表演由本屆「紅白大使」A-Lin打頭陣，玖壹壹則合體神祕嘉賓小S（徐熙娣）演出，掀起一波高潮。

特別企畫由本土天團玖壹壹成員春風、洋蔥及健志身穿復古西裝演唱新歌〈啪哩啪哩〉，演出到一半，小S還驚喜現身，堪稱最佳彩蛋。小S穿黃黑相間紅包場風的禮服現身，呼應虎年，一出現立刻引起觀眾尖叫聲不斷，馬上就把場子炒熱。小S梳復古高聳包頭，藍紫色眼影搭配桃紅口紅，彷彿1秒回到秀場，和玖壹壹一起演唱〈舞女〉，還耍性感在洋蔥前面深蹲熱舞，最後在舞台上以「一字馬」大劈腿做Ending，為昨晚《紅白》帶來高潮。