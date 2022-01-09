環保局針對9日新公布的確診者足跡地點逐一消毒。(環保局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市政府9日公布案17369、17370、174533確診個案足跡，時間自去年12月31日至今年1月4日，包含大溪埔頂公園、大潤發中壢店、中壢儷灣汽車旅館、中壢霸味羊肉爐、大園7-11 江園門市及大園公有零售市場、中壢7-11 新中華門市、大溪區三元市民活動中心等，環保局針對這些確診足跡逐一消毒，業者也自行加強消毒，而三元市民活動中心自7日起就休館，確切重新啟用日期將待大溪區公所決定。

三元社區發展協會表示，民眾使用活動中心包含有舞蹈、瑜珈、書法研習約200人使用，本月4日一名金嗓歌友會確診者參加舞蹈研習課程，全班30人已完成採檢，活動中心已在7日起休館，連續幾天清消，休館至少1周，何時啟用將由區公所決定。

忠貞市場旁的平鎮區第一市民活動中心9日也加開篩檢場次，有民眾買完菜還有攤商趁空檔時趕緊來篩檢。攤商說，自從這波疫情爆發以來，生意真的差很多，一開始幾乎根本沒客人連租金都比單日收入高，今天是假日人潮有略多的一天，但是跟以往假日人潮相比還是差了5成左右，更擔心桃園可能疫情警戒又提升，影響餐飲業和大家的生意。