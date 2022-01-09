NBA鵜鶘球星錫安威廉森(Zion Williamson)本季體重受到議論，傳聞去年他最胖達150公斤，比熱火時期歐尼爾(Shaq O'Neal)還重，而最近NCAA場上同樣出現一名比歐尼爾還重的球員，他叫威廉斯(Connor Williams)，身高213公分，但體重卻高達163公斤！

brings me tremendous joy to announce that my guy connor williams can shoot it a little bit too



he's 3/4 on the season https://t.co/Byuu3ShXR2 pic.twitter.com/5uRuwqu5JP — J. Kyle Mann (@jkylemann) December 12, 2021

鵜鶘的錫安威廉森身高約198公分，若他本季真的有胖到150公斤，那威廉斯還足足比他重了13公斤，而熱火時期的歐尼爾約216公分，147公斤，更是比不過，跟他差距有16公斤之多，不過威廉斯看起來並沒什麼肌肉，整個身材就像一顆球。

擁有如此身形威廉斯卻不完全以禁區攻擊為主，他雖然主打中鋒，但因體型過重，在禁區移動能力受限，靈敏度也備受考驗，幾乎跳不起來，不過他卻有令人驚豔的外線投籃水準，更有一手優異傳球視野，可說是門「超重量級炮塔」。

7 FOOT 360 POUND Connor Williams Highlights!! America's FAVORITE College... https://t.co/QGHam4o1mZ via @YouTube — Ekry Kusnadi (@EkryKusnadi13) December 21, 2021

賽季至今，威廉斯場均出賽6.8分鐘，貢獻3.2分1.2籃板0.4助攻。他談到自己球風說：「傳球是我特別注重的，因為我會被包夾或三夾，若我身邊有兩到三個人，那隊友一定有空檔投籃。得分當然很棒，但我希望球隊取得成功，我認為這對我來說更重要。」