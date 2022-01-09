成功續留立院 林昶佐：明天回到崗位上好好工作

台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，雖同意票較不同意票多，但因未過罷免門檻，罷昶案並未通過。對於同意票多於不同意票多？是否將加入民進黨等提問，林昶佐表示，政治計算的事情應該先放到一邊。

被問及同意票大於不同意票？林昶佐未正面回應，僅表示現在重點要上班，恢復工作崗位，努力去盡自己的責任，政治計算的事情應該先放到一邊。

對於未來是否將加入民進黨，林昶佐指出，「這個題目跟上一個題目是同一個概念，就是政治計算跟規畫，現在沒有必要」，明天修憲委員會，是這一屆裡面非常重要，很多委員都等他回去開會，上個禮拜為了反罷疲於奔命，來回立院跟掃街行程，希望下個禮拜就可以趕快回去開會。

媒體追問，是否無黨籍到結束？林昶佐說，這個問題不就是跟上一題一樣，現在真的不需要對政治計算做太多討論，強調好好回歸平靜生活，爭取台灣人民去更美好未來，如果好不容易守住這一關，大家又回歸到又討論政治性議題跟計算，對台灣這一年的發展不一定是好事。

對於環南市場自治會長林勝東最後與林昶佐合體，是不是有幫到忙？林昶佐仍推稱，「我覺得這還是比較屬於政治性的討論」，剛剛看完到來這邊，跟自己朋友討論，完全沒有做政治性的思考。

談到看開票是否緊張，林昶佐表示，他在自己的家裡看開票，緊張的話我想是還好，因為是用平常心的心態，所以最重要的還是讓一系列罷免案到此為止，能夠守住相信是大家覺得最踏實，也是這段時間很努力的成果。

至於罷免制度是否修法，林昶佐認為，很多立委討論過罷免制度，包括連署造假問題，等到討論成熟後再來做進一步審議，目前自己本身沒有想法，本來就有很多既定計畫進行，所以要趕快回歸正常工作。

面對台中補選由民進黨前立委林靜儀獲勝，外界解讀民進黨雙殺，林昶佐說，就是台灣守住，本來在一系列惡質罷免，讓台中多了這場選舉，不然本來沒有，其實中正萬華也是如此，台中雖然一度讓陳柏惟拉下來，但最後回過頭來守住，這一年多來台灣人真的很累，但其實勇敢的、努力站出來，一關一關都守住，這是人民的力量。

由於林昶佐談話時，罷免方正在抗議，林昶佐表示，我還是希望整個社會改快恢復平靜，因為這些已經從罷免公投到補選，這些一年多來案子，讓台灣整體都很疲勞，既然投票都結束，明天已經要上班，相信不管哪個陣營的人，明天都有自己的工作回到崗位去，每個人在自己的崗位讓台灣更好。