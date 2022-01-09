立委林昶佐罷免案9日投票結束後隨即開票。(陳君瑋攝)

林昶佐罷免案今舉行投票，中選會指出，根據北市選舉委員會開票統計結果，投票結果有效票數中，同意罷免票數多於不同意罷免票數，但同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一以上，該罷免案投票結果為否決，中央選舉委員會將於14日舉行委員會議審查該罷免案投票結果，並依法公告。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法第91條第1項及同法施行細則第51條規定，立法委員罷免案投票結果，應由該會審查，並於投票完畢7日內公告罷免投票結果。又依同法第90條規定，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，或同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一以上者，均為否決。

中選會指出，第10屆立法委員（臺北市第5選舉區）林昶佐罷免案投票人總數為23萬5024人，投票人數為9萬8549人，投票率為41.93％，有效票為9萬8153票，其中同意罷免票數為5萬4813票，佔55.84％；不同意罷免票數4萬3340票，佔44.16％，無效票為396票。有效票數中，同意罷免票數多於不同意罷免票數，惟同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為否決。

中選會說明，依公職人員選舉罷免法第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。