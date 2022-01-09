林昶佐罷免案開票結果。(圖 陳友齡製圖)

台北市第五選區(中正、萬華)無黨籍立委林昶佐罷免案今(9)日進行投票，下午4點投票結束後，中選會隨即開始進行計票作業。開票將近下午6點，結果出爐，同意罷免票為5萬4813票，不同意罷免票為4萬3340票，罷免案未能通過25%門檻宣告失敗。值得注意的是，在一向被認為是藍營優勢的中正區，投票率只有39.57%，可能是罷免案未過關鍵。

中選會開票結果顯示，林昶佐罷免案總投票率41.93%，同意罷免票為5萬4813票，不同意罷免票4萬3340票。萬華區的開票結果為，同意3萬5688票，不同意2萬9411票，投票率43.24%；中正區開票結果為同意1萬9125票，不同意1萬3969票，投票率39.57%。值得注意的是，在藍營優勢的中正區，投票率反而比萬華區低。

不過，據台北市選委會公告，罷免投票人數共23萬5024人，罷免門檻須同意票超過4分之1以上、約5萬8756票，且要多於不同意票才算罷免成功。但從開票結果可知，罷免案的同意票雖超過不同意票1萬餘票，但因為同意票票數距離門檻仍差4000餘票，罷免案未能通過。多位政壇人士都指出，主要關鍵在投票率太低。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法第91條第1項及同法施行細則第51條規定，立法委員罷免案投票結果，應由該會審查，並於投票完畢7日內公告罷免投票結果。又依同法第90條規定，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，或同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一以上者，均為否決。

中選會說明，依公職人員選舉罷免法第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。