迪奧癮誘粉漾潤脣膏春妝限量版＃032，3.2g，1250元。（迪奧提供）

迪奧豐漾俏脣蜜 春妝限量版＃028 6ml，1200元。（迪奧提供）

迪奧訂製3色眼影春妝限量版＃833，3.3g，2570元。（迪奧提供）

迪奧超完美持久氣墊蜜粉春妝限量版容量10g，2200元。（迪奧提供）

迪奧藍星唇膏 春妝限量版＃565，3.5g，1300元。（迪奧提供）

迪奧亮妍潤色頰彩棒 春妝限量版＃725 8g，1550元。（迪奧提供）

嬌蘭 紅寶之吻高訂脣膏＃588疊擦＃25S 搭配絲絨千鳥格彩殼。（嬌蘭 提供）

嬌蘭 紅寶之吻高訂晶鑽脣膏_N25S(血腥瑪麗)，1160元。（嬌蘭提供）

頂級美妝迎新春，精品美妝迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips以礦石中純淨透亮的閃耀色澤及彩度為靈感，將幻彩琉光、晶透礦石的流動色澤，打造出仙氣春季妝容，頂級美妝嬌蘭則推出紅寶之吻絕世蜂華系列，重現美好年代。

精品美妝迪奧以「DIOR Oblique」印花為靈感，搭配經典「Christian Dior logo」打造迪奧訂製3色眼影盤春妝限量版，完美將幻彩琉光色澤展現在眼彩上，每款眼彩盤皆涵蓋3種飽和鮮明的色選及質地，包括亮粉、金屬光及絲緞光；「迪奧亮妍潤色頰彩棒春妝限量版」訴求以輕鬆的旋轉設計妝點雙頰，能用於打亮雙頰突顯臉部輪廓，也能用於修飾脣部創膨潤感。

品牌旗下備受歡迎的潤脣產品，也發表全新迪奧豐漾護脣精華，這是品牌首款無色的護脣精華，乳液狀的質地清爽好吸收，可做為脣妝打底，亦可於睡前塗抹做為夜間保養。

頂級美妝嬌蘭祭出「紅寶之吻絕世蜂華系列」，以復古風格look，重返80年代復古造型，也熱搭近期熱映的戲劇話題，重現氛圍十足的美好年代。即日起於嬌蘭官方線上旗艦店消費任意金額，或嬌蘭會員憑簡訊靠櫃體驗新品，即可獲贈限量嬌蘭紅包袋，贈完為止。