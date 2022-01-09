罷昶案差2%票未過關 鍾小平喊話國民黨團結：我盡力了

台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案結果出爐，最終同意票無法越過法定門檻，因此宣告失敗。全力推動罷免的在地議員鍾小平表示，他認為林昶佐表現真的不好，因此同意票才會大過不同意，但府院黨動員也讓林僥倖過關，只是對方力量比較微弱，所以輸了一點，希望未來藍軍能更團結，大家2年後見。

鍾小平稍早受訪時表示，自己已經盡力了，但國民黨也該更團結，因為他預估投票率會達43％，但他意有所指表示，如果中選會將投票日安排在星期六，相信可催出4成5的投票率，但今天很多人出去玩，很可惜。

鍾小平說，國民黨在台灣有生存基礎空間，大家要再奮發向上，這也給了林昶佐一個警惕，因為林昶佐表現真的不好，這次同意票大於不同意，對方是僥倖過關，因為府院黨動員支持，只是他們力量比較微弱，所以輸了一點，「可是我們贏了一萬多票，同意多於不同意，大家兩年後再見，我們就繼續監督林昶佐。」

「你這次應該嚇到了，要出現好好服務啦！」鍾小平指出，這半年連署以來，他與罷免案領銜人鄭大平在選區內看見林的次數比以前多100倍，希望對方在僥倖過關後能繼續為中正、萬華服務，也說國民黨2年後會推出最強候選人和總統，將地方贏回來，因為在地基礎藍大於綠，他很有信心，只差藍軍是否出面投票，因此他們的敵人是自己，而非民進黨。