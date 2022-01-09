多數民眾認為，魚油富含Omega3，有助情緒調節，對於改善憂鬱症有幫助，但對於憂鬱症的預防，魚油的補充真的有效嗎？根據最新研究指出，補充魚油對於預防憂鬱症無顯著效果，且在沒有憂鬱症下補充魚油，女性有較高的憂鬱症發生率。

營養師陳心驊在臉書粉專PO文表示，《美國醫學會期刊》（JAMA）研究指出，以2.5萬名受試者的隨機臨床試驗，結果顯示，補充魚油對於預防憂鬱症無顯著效果，且2年後對降低憂鬱症復發也無顯著效果。

再者，魚油補充組的女性有較高的憂鬱症發生率，但男女皆不會影響再復發的機率及臨床症狀的產生，因此並不建議成人使用omega-3補充劑來預防憂鬱症。

所以到底能不能吃魚油？陳心驊表示，研究得出的結論證實，一般成人補充魚油可能會增加憂鬱症的風險，但並不代表一般成人吃魚油會得憂鬱症，因此如果你是想透過吃魚油補充劑，預防憂鬱症的發生，那大可不必。

最後，陳心驊提醒，營養素的補充應該是由食物中取得，而不是飲食不均後，再從單一高劑量的補充品取得，像是鮭魚本身的天然魚油就很不錯，對健康有助益，建議每週至少吃魚2次。