110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽第三階段預賽，上季公開男二級冠軍萬能科大本季來勢洶洶，9日在領先情況下面臨國立體大猛烈追分，萬能在馬來西亞籍球員葉子偉正規賽最後2分鐘內連得7分，以及來自奈及利亞的蓋比最後11.49秒投進致勝兩分，終場萬能科大68比66氣走國立體大，萬能8勝3敗讓8強更有希望，國體則是6勝4敗。

葉子偉繼本階段首戰賽事對義守大學搶下17分後，再度寫下個人單場17分紀錄，尤以第4節最後兩分鐘內個人連拿7分價值連城，幫助球隊挺過國體追分的緊張考驗，其中倒數35.57秒三分命中，賽後教頭吳奉晟開心大喊：「子偉來台灣後，在這場之前還沒進過三分球！」

葉子偉透露，印象是自己在UBA正式賽事第一次投進三分球，他和台灣大學男籃隊馬來西亞籍球員張健爾都是U16亞青隊成員，當初隨隊來台灣打友誼賽，認為台灣籃球水準很不錯，有機會很樂意來台挑戰看看，後來來到萬能，隊友、同學都很照顧他，幫助他跟上球隊腳步，也學到很多。

至於這顆三分球，他說：「隊友不少人可以在外線出手，通常我都是分球給他們攻擊，當時我看到計時器時間一秒一秒倒數，我就嘗試出手，當下有感覺會進，但也覺得運氣不錯，這場球能贏下來都是靠團隊。」

吳奉晟表示，葉子偉進步很多，他的突破也代表萬能科大不是只有張傑瑋、蓋比兩人，大家慢慢找到自己的定位去發揮，這感覺很不錯。

萬能蓋比18分、16籃板、6助攻，張傑瑋14分、8籃板、4助攻，投進3記三分球的高緯倫贊助11分；國體韓杰諭此役飆進5記三分球、進帳15分，並抓下8籃板，大一後衛陳力生也是15分，曾在比賽倒數的27.55秒完成漂亮的四分打，助隊66比66追平，可惜國體仍和勝利擦身而過。

萬能科大蓋比（左）18分、16籃板、6助攻表現全面。（大專體總提供）