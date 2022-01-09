春節將近，家家戶戶都會趁機為家佈置、增添新意，IKEA 、HOLA皆推出春節限定新品，前者以老虎、象徵富貴的牡丹花紋也是新春佈置必備元素，推出靠枕、燈罩，到精緻的餐盤及餐具等新品，HOLA則以以「虎樂台潮」為新年主題，結合HOLA原創設計、台灣品牌聯名與台灣經典圖素，推出多款台式風格新品，同時也與在地品牌聯名推出過年禮盒，提供消費者除舊佈新迎新年的居家提案。

HOLAx揪吉聯名扭蛋，售價399元/顆，共有五款設計。（HOLA提供）

HOLA 虎樂台潮麻將組(市價4980元)，即日起至2月9日，單筆實付滿2萬8800元送一組，全台限量1800組。（HOLA提供）

HOLA今年以福虎為主題，集結吉橘、元寶、錢幣、招財扇等元素，簡約圖騰在多層次交疊下，展現熱鬧新年氣息，推出抱枕、餐墊、刮泥墊、春聯紅包套組，以及由小藝創意設計的招財「揪吉」聯名扭蛋，也與台虎精釀、乖乖餅乾合作，推出兩款獨家設計台式桌遊，「HOLA正港虎禮囍八啦台式禮盒」、「HOLA虎樂台潮麻將組」。並推出相關優惠，即日起至30日，消費滿3000元送300元電子折價券、滿5000元加贈HOLA虎樂台潮成人醫療口罩，滿2萬8800元加贈HOLA虎樂台潮麻將組乙組。

IKEA KUNGSTIGER新春系列。（IKEA提供）

IKEA KUNGSTIGER新春系列餐桌擺設。（IKEA提供）

而IKEA則推出春節限定KUNGSTIGER系列推出32項新品，針對客廳、臥室、餐廳等空間，推出年味十足的居家佈置，其中在過年團聚的主要場域「客廳」，品牌除推薦應景的老虎家飾品、窗花、橘子人造盆栽，因許多人也會趁著年節更換沙發，打造更舒適的團聚空間。特別推薦GRÖNLID系列沙發座椅，以及紅色布套呼應農曆過年，另外即日起至16日，凡宜家卡卡友購買家具、家飾品單筆滿5000元即可獲得500元商品抵用券，最高可得3000元商品抵用券。