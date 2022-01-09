「第一屆台中盃滾滾保齡球台灣公開賽」由台中市政府運動局、YouTuber滾滾諸公及台中市體育總會保齡球委員會合作舉辦，於台中市王者保齡球館舉行青少年及公開組（飛碟球、曲直球、飛曲混合）決賽；副市長令狐榮達9日到場為選手加油打氣並頒獎，鼓勵以球會友、勇奪佳績。

令狐榮達表示，台中盃滾滾保齡球台灣公開賽，吸引全國各地約450位選手參加，去年12月在全國10家保齡球館舉行資格賽，各地好手熱情交流，8日在台中市進行決賽，賽事精彩絕倫；是近年來國內保齡球賽事獲得電視轉播的首場，顯示運動發展受到重視，期盼藉此推廣保齡球運動風氣。

運動局指出，這次賽事吸引國內多位菁英競賽，包括2017年世界保齡球錦標賽個人、團體、盟主三項銀牌、2021年全國中正盃保齡球賽團體冠軍許哲嘉；2021年青少年中正盃保齡球賽雙人、團體冠軍廖子皓；2021年全國運動會三人賽銀牌、中正盃團體及盟主賽冠軍陳冠燁。

2019年全國運動會三人、團體銀牌王亭雯；2018曼谷亞運銅牌陳信安等人，均是身經百戰的台中好手，除有經驗豐富的選手同場競技外，也有年輕新秀出賽交流。目前賽事在青少年組冠軍賽以三戰兩勝制，由僑泰高中三年級的洪永震直落二拿下冠軍，勤益科大的郭翰昇奪得亞軍，其餘組別也精彩開打。

運動局強調，市府持續與台中市體育總會保齡球委員會合作，支持辦理學生聯賽、台中市保齡球代表隊選拔系列賽與對抗賽，積極培植保齡球人才；去年全國運台中保齡球代表隊榮獲2金1銀1銅佳績，後續將持續推動台中保齡球運動發展。