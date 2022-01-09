新冠肺炎變種病毒omicron肆虐全球，各縣市積極呼籲民眾施打第三劑疫苗，嘉義市約有7萬人符合第三劑接種資格，目前有58間合約診所提供施打，其中8家提供4種疫苗隨到隨打服務，市府也預計15、16在衛生所提供隨到隨打施打服務。

嘉義市衛生局指出，目前嘉義市第一劑疫苗涵蓋率超過9成、第二劑超過8成，針對第三劑追加劑部分，已經接種兩劑疫苗且間隔滿12周以上的滿18歲民眾，可直接前往嘉義市58家合約院所預約接種；其中欣升診所、許永福診所、葉弘貴小兒科診所、大心診所、華陽診所、愛兒診所、黃思超小兒科診所、欣愛診所等8家診所提供AZ、莫德納、BNT、高端等疫苗，看診時間隨到隨打服務。

嘉義市政府規畫15、16日將在衛生所開設隨到隨打服務，22、23日分別在港坪及北興設置大型接種站服務65歲以上長者施打第三劑莫德納與BNT疫苗，約有2萬7000人符合接種資格。