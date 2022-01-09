台中第二選區立委補選大勢底定，民進黨林靜儀贏得最後勝利，將遞補第十屆立委席次，她發表感言時特別感謝團隊與志工及支持者，並向對手顏寬恒家族喊話，呼籲顏家應跟上這次民主轉型的浪潮，更認真傾聽人民的聲音。她也強調，一定站在這裡「跟大家一起努力」。

除了感謝所有團隊成員、志工與民進黨全黨這段時間的協助，林靜儀還特別肯定對手顏寬恒「你是很強的對手，在地方的服務、扎根真的很扎實」，但她說，希望對手家族、組織與過去的政治，應該要跟著這次全台灣的民主轉型，慢慢轉到對人民更謙卑、更認真傾聽人民的聲音。

她喊話顏家說，當你手上有權力的時候，要記得權力是人民的，希望對手能體會到民主轉型的重要、跟上這次民主浪潮，且所有政治、民主與政黨都能越好、越認真並良性競爭。

林靜儀強調，台中二選區有港口、有機場及農漁業，這裡更有勇敢尋找改變的人，第二選區值得尊敬、值得更好，她很榮幸在台灣歷史轉型這一刻、站在這裡與大家一起向前走。林靜儀接著說「我會跟大家一起努力、一起努力、一起努力」。