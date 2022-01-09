有不肖人士打「白河林初埤木棉花節」名義招商，台南市白河區公所在臉書PO文，呼籲攤商提高警覺。（摘自白河區公所臉書／張毓翎台南傳真）

每年2、3月的台南白河林初埤木棉花節，總是湧入大批花迷前往，假日賞花人潮一天可達上萬人，但今年卻出現不肖人士冒名對外招商，以一次2萬8000元出租攤位，目前至少有2家攤商遭詐，負責籌措規畫木棉花節市集的白河玉豐社區發展協會表示，近期接獲好幾位商家看到假招商訊息來電求證，也請其他攤商務必提高警覺。

被評為全球最美15條花道之一的白河林初埤木棉花道，每逢2、3月花季期間，全長900公尺的道路上布滿鮮火的木棉花，白河區公所在這期間規畫一系列的花季活動，每年總吸引數以萬計的遊客朝聖，所帶來的龐大效益，連不肖人士都覬覦。

近期臉書或line社群出現打著「2022台南林初埤木棉花季戀念木棉道–嗨嗨市集」名號，寫著「假日人潮爆滿、平日穩定遊覽車群，假日保證萬元輸出」等訊息，以2萬8000元出租攤位，並附上報名網站。

玉豐社區發展協會執行長鄭翔中表示，每年林初埤木棉花節農夫市集，是由社區籌備規畫，日前才與公所討論相關事宜，尚未辦理招商，但這周卻接獲商家在網路上看到攤位出租廣告，覺得奇怪，經詢問公所承辦人員，他們也說不曉得，疑似是遭人冒名詐騙。

鄭翔中指出，後來進一步與今年有意願承租的攤商確認，其中有2位商家聽信網路訊息匯款，付完2萬8000元租金後，接獲社區通知才知自己被坑了，據說受害者不只2人，而被詐騙的商家還陳情說，對方宣稱他們是公關公司，受到公所和玉豐社區委託招商。

鄭翔中提到，以往有意願來擺攤的商家，還會另通知簽訂一份合約書，並不會僅透過網路或電話達成協議、要求商家匯款；如有民眾在非白河區公所或玉豐社區發展協會的官網、臉書看到招商訊息，請向公所或協會確認，切勿自行聯絡或逕行匯款，以免受騙。