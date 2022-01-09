罷免林昶佐、中二立委補選投票下午4時結束，《中時新聞網》隨即進行「即時開票結果及選情分析」的互動直播，《中國時報》總編輯王銘義在直播中進行分析，除了解釋總統蔡英文為何會出重手輔選外，也認為國民黨在輔選策略上是否有錯應該要被檢討。

今天開票結束後，王銘義在《中時新聞網》直播中表示從公投到補選、罷免，民進黨可說是三戰全勝，但王銘義認為蔡英文之所以會出重手進行輔選，是因為有利她今年接下來的布局可以取得絕對的權力與地位。

王銘義表示，這幾次選舉的勝利，有利蔡英文做接班梯隊跟接班世代的布局，而這部分又會涉及到是否會在適當的時間宣布調整新內閣，加上日前把竹竹併問題提上日程，就是想鞏固年底的六都或是「七都」選舉。王銘義因此做出總結，說蔡英文今年會有三項主要政治任務，分別是接班梯隊的安排、六都布局及內閣調整。

除此之外，王銘義表指出雖然國民黨提名顏寬恒參選，但包括黨主席朱立倫、顏清標等人對於參與的程度各有不同的判斷，而朱立倫刻意跟選舉保持距離，是否有輔選的戰術及戰略上需要被檢討的地方，也是可以探討的重點之一。