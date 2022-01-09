前總統馬英九在國民黨議員林燕祝的陪同下發放自製春聯給鄉親。（林燕祝提供／洪榮志台南傳真）

馬英九同框謝龍介發春聯 拿自己舉例笑「不用擔心虎年生子」

前總統馬英九9日下午前往位於台南市永康區，參觀去年剛啟用的台南市圖總館，並在國民黨議員林燕祝的陪同下發放春聯給鄉親，不少民眾爭相高喊「馬總統好！」，還開心地與馬合影，隨後還前往自強黃昏市場，所到之處人氣都強強滾。

下午3點多，馬英九在林燕祝陪同下抵達總圖時，台南市副市長戴謙、市府文化局長葉澤山、市議員李鎮國及永康區多名里長已在現場等候，總圖館長洪玉貞透過螢幕解說，並親自操作這套國內最先進的24小時自動還書機，當馬英九借書不到一分鐘即可快速取得，直誇「很好，印象非常深刻」。

下午4點多，馬英九走到館方後方廣場發放春聯時，現場已有百餘人排隊將近100公尺。排隊拔得頭籌的婦人還因忘記拍照，趕緊折返現場與馬英九合影。如願以償她雀躍地說，「終於拍到了！」

今年馬英九的春聯題字是「歲辭丑牛寒色去，年逢寅虎曉光新」，他解釋說，所謂「寒色去」代表負面的景象離開，「曉光新」則是代表新來的一年，相關文字是借用初唐4大詩人之一的駱賓王詩句。

馬英九還強調，這春聯是他寫的，「字寫得不怎麼樣，但保證沒有錯字」。