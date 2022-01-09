中央流行疫情指揮中心今（9）日公布新增11例本土，單日確診數突破雙位數，但有民眾出門發現百貨公司人潮不減，並未受疫情升溫影響，對比去年五月疫情爆發的危機感，好奇是不是沒人在乎疫情了？而網友們也討論，指出2大因素減低了危機感。

原PO在PTT八卦板發文表示，自己下午到百貨公司B1美食街吃東西，發現即便不是用餐時間，但人潮依然超多，也目睹樓上不少民眾逛街購物，如今桃機群聚感染擴大，對比去年五月的樣子，「是不是早就沒人在乎疫情了啊？」

貼文引起網友留言熱議，「我家附近的公園還是一堆家長帶小孩出門放風阿，沒再怕的」、「路上一堆人口罩要戴不戴的，根本沒在怕」、「前幾天才去宜蘭，早上才去外面吃飯擠死」。而綜觀網友留言，可以發現「疫苗覆蓋率高」、「Omicron重症率低」兩大因素，是讓民眾不陷於恐慌的原因。

不少網友表示，「都打疫苗了，就算確診死掉也是天命」、「疫苗都打了，平常心看待，口罩戴好囉」、「早晚都是要共存的，現在還弄三級會有反效果」、「致死率又不高跟流感一樣，是在怕什麼」、「傳播力變強但是毒性越來越弱，不怎麼可怕」、「流感化了啊，看看國外確診數飆也沒差」。

也有人認為疫情遠遠不及去年五月嚴重，「去年一天上百例欸，現在還好啊」、「關心也擋不了從美國回來的」、「現在就桃園在坐牢而已」、「台北出事就會開始恐慌了」、「趁還能內用的時候趕快吃一吃」、「現在不逛搞不好下個月就沒得逛了」、「想永遠清零，就要接受一輩子在升級與降級之間無限循環」。

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