星星王子（閻永恆）精通星座運勢、塔羅牌分析及占星學等，昔年在星座運勢圈的名氣猶在如今的「國師」唐綺陽之上，而且常被說與音樂才子「林隆璇」撞臉；不過2007年星星王子疑似心肌炎住院，裝葉克膜導致腔室症候群，最終左腿必須截肢，只能靠義肢行走，後來鮮少出現在螢光幕；星星王子一家人6年前搬到高雄定居，近年曝光的他變得滿頭白髮；近日他上民歌天后鄭怡與美女前主播蕭彤雯的直播，從近況來看比往年發福不少，而且一頭捲金髮竟似有點撞臉綜藝諧星「納豆」？

星星王子去(2021)年7月曾上民歌天后鄭怡的直播，重新出發每週暢談星座運勢，鄭怡是12星座之首的牡羊座，星星王子則是最末尾雙魚座，兩人很有話聊合作愉快。而日前星星王子則與美女前主播蕭彤雯同框，用水晶手環開運神器為新年加持，而從近半年的兩次露面狀況看來，星星王子比以前發福不少，而且一頭捲金髮的嶄新造型，乍看竟似有點撞臉綜藝諧星「納豆」（林郁智）。當然身體狀況的改變屬不可抗力，星星王子的外型雖然與往年不同，目前看來仍精神矍鑠很有活力。

鄭怡是12星座之首的牡羊座，星星王子則是最末尾的雙魚座。（圖／截取自鄭怡臉書）

星星王子鑽研西洋占星學、塔羅牌及其他相關知識30多年，擅長占星學分析人格成長、個人潛力調整、未來運勢發展、子女教養與前途安排、婚姻情感諮詢及企業人事顧問，同時亦擅長塔羅牌占卜，以及運用水晶來調節環境及個人能量，14年前活躍於電視螢光幕，卻因為一場疑似心肌炎的大病，歷經生死關頭還必須截肢，後來逐漸淡出螢光幕前，直到近年才又靜極思動復出。

星星王子去(2021)年接受媒體採訪時透露，往年他們家在台北內湖的生活作息是：白天他上課，老婆教兒童美語，往往小孩放學回家或假日時，他跟老婆都還在上課，能陪小孩的時間愈來愈不夠，加上正值青春期的兒子要上國中，也是最需要爸媽的時候，夫妻倆商量後，決定搬到高雄，學校離岳母家也近，這樣他們每天晚上都可以陪小孩，相處時間也很足夠，「高雄學校又離家近，走路就到了」。

星星王子表示，他和老婆把台北上課的時間濃縮到五六日，每週有3天要北上工作，他直言：「回頭想想能陪小孩的就這幾年時間，哥哥現在高三，弟弟國三，等到他們上大學就會住校，小孩有小孩的人生，他們還有女朋友跟朋友要陪，我跟太太也有自己的人生啊！」目前的他會在線上聊星座，還會幫好友在臉書賣東西，未來直播計畫打算做星座以外的新嘗試。

而在與民歌天后鄭怡合作的星座節目中，曾談到奧運銀牌國手「柔道男神」楊勇緯的星盤，星星王子分析他的星盤表示，生日是1997年9月28日屬於天秤座，最近受到火星進入天秤座的影響，精力旺盛體力好，也會在乎自己努力的成果，加上火星進入天蠍座，也讓他瞬間爆發力與洞察對手上都有加分。至於不少民眾想要當「楊太太」，星星王子則分析他的星盤表示：楊勇緯的「月亮」在獅子座，而月亮跟媽媽有關，所以如果想跟他交往，要先搞定「楊媽媽」，展現了他寶刀未老的星座解盤功力。