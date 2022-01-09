吾彊大樓的保全相當嚴密。（尤嬿妮攝）

吾彊大樓的保全相當嚴密。（尤嬿妮攝）

吾彊大樓的保全相當嚴密。（尤嬿妮攝）

王力宏去年12月被李靚蕾爆出醜聞後，緊急從大陸返台處理，今（9日）他隔離屆滿21天（14天隔離、7天自主健康管理）且適逢假日，王力宏果然如同媒體先前猜測，返回仁愛路豪宅「吾彊」陪伴3個孩子。據了解，王力宏應是今天一早搭乘疑似好友陳建州名下的黑色保時捷休旅車抵達吾彊地下停車場，此行除了與孩子見面、抱抱孩子們，也是王力宏與李靚蕾撕破臉後首次面對面，一行人約莫停留數小時，同一部黑色保時捷於中午11點22分駛離吾彊。

特別的是，其實這台車要駛離吾彊前，先開出停車場繞了一圈觀察外頭狀況，當時現場並沒有大批媒體守候、僅本報一名記者在停車場出口，於是約莫3分鐘後，這台車又開回吾彊地下停車場，應是載了王力宏後再快速駛離，即便回家看孩子，王力宏仍維持一慣嚴謹作風。他所屬的宏聲音樂今表示：「現階段最重要的是能回家看孩子，謝謝各位的關心，也期盼能給他們一些空間及時間，謝謝。」至於此行否有陳建州或范瑋琪陪同、王力宏和孩子相處情形、與李靚蕾是否討論離婚細節等問題，宏聲未再回應。

王力宏與李靚蕾鬧翻後，外界一面倒討伐男方，但也有人持相反立場，王力宏的表叔李建復之前曾以《戰國策》的「曾參殺人」寓言為他抱不平，7日再度挺身發言，表示心疼王力宏的子女被捲入婚變風波，呼籲外界「中國人應該是善良而有同理心的，請留給你我的下一代一些溫暖的空間」。

李建復曾唱紅知名歌曲〈龍的傳人〉，也是當年提拔王力宏進入歌壇的幕後推手。李建復之前曾為王力宏叫屈，感嘆流言可畏，近日似乎有感於風波未平，李建復不捨王力宏的3個兒女，感性地說：「他們的小孩生活在現在的網路世界，他們能逃到哪裡去？捕風捉影的流言批評謾罵，對無辜的小孩都是一輩子的霸凌。」