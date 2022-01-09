民進黨台中市黨部主委李天生說，民進黨推出形象好的立委，全黨大團結，獲選民肯定。（盧金足攝）

中二選區立委補選結果出爐，民進黨林靜儀成功進軍立法院，國民黨顏寬恒落敗，對此，國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，對藍營是警惕也是刺激，要看未來領導人怎麼帶領國民黨徹底改變；民進黨台中市黨部主委李天生說，民進黨推出形象好的立委，全黨大團結，獲選民肯定。

林敏霖表示，這次立委補選結果，對國民黨來講是個警惕也是個刺激，要看未來領導人怎麼帶領國民黨徹底改變，是要往上或往下，對國民黨來說也是個轉捩點。

李天生指出，民進黨贏得這一次立委補選，獲得很多8萬8000多票選民支持，其中不少中間選民支持，也代表民進黨推出形象好的立委，加上顏家的占地等行徑，選民自有公評， 讓民進黨推出林靜儀得到選民支持，加上民進黨從黨主席蔡英文帶領民進黨團結，打下漂亮的一仗。

台中市選委會9日下午5時55分完成中二選區立委補選258個投開票所開票，民進黨林靜儀獲得8萬8752票，國民黨顏寬恒拿下8萬0912票，林靜儀贏了7840票，投票率58.26％。