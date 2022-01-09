比特犬闖屋咬死貓 頸部撕裂恐怖照曝 主人淚崩：沒顧好你（取自臉書「爆料公社」）

比特犬遭棄養竟當街攻擊無辜貓咪！新竹竹東鎮日前出現1隻在街上遊蕩的比特犬，該比特犬疑似剛生育完飢餓難耐，竟直接闖入1間住宅並當場咬死屋內的貓，當時貓的頸部因大面積撕裂傷、大出血躺在地上奄奄一息，主人事後哭吼著愛貓名字說「我沒把你顧好」，影片和照片曝光引發網友討論。

1名網友在臉書「爆料公社」發文表示，新竹縣竹東鎮日前在大街上出面1隻遊蕩的混種比特犬，該犬疑似剛生育完、體型像是曾經哺乳過的，竟在經過1處民宅時隨意闖入住家內，當場將住宅內的家貓咬傷，當時周圍路人雖感進衝入住家內，並拿器具試圖敲打、趕走比特犬，但比特犬仍緊緊咬著貓不放。

比特犬疑似剛生育完飢餓難耐，竟闖入1間住宅並當場咬死屋內的貓，當時貓的頸部因大面積撕裂傷、大出血躺在地上奄奄一息。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說，當下比特犬早已咬紅了眼，貓最後因頸部，腋下大面積撕裂傷不治身亡，主人事發後「撕心裂肺地哭喊著貓的名字，說『我沒把你顧好』讓人心碎難過」；原PO說「動物是無罪的，比特棄養潮已形成，倒楣的永遠不是人，是動物」，目前該比特犬疑似還未捕獲，原PO也提醒附近住戶特別注意。

其他網友則留言說，「再不抓起來下次就咬小孩了，有人說牠很親人，但那是不會攻擊大人而已」、「我只說這一切都是人為造成，養了牠就不應該棄養牠」、「看了很難受」、「比特犬當上流浪狗，一但餓到，走在路上的幼兒都有生命危險」、「好可怕！如果我是主人真的難過死」。