近年大陸隨著智慧技術的發展，無人機「飛入尋常百姓家」，且應用場景不斷拓展，在航拍、植保、電力、安防、測繪等領域日漸成熟。大陸有關部門預測2025年民用無人機產值將達到1800億元（人民幣，下同），這也讓無人機駕駛員的職業應運而生，甚至被預估人才缺口多達100萬。

大陸人力資源和社會保障部2019年將無人機駕駛員被確認為13個新職業之一，這意味無人機駕駛員得到大陸官方認可。

根據大陸《經濟日報》引述家在山西太原的無人機駕駛員張志峰說，從2015年開始接觸無人機，2018年開始專業從事無人機航拍業務，「航拍大多是按天收費，一般情況下一天1200元，但也會根據不同機型、不同的環境略有上浮」，平均下來，一個月收入在1.5萬元左右。

而稍早北京市人力資源和社會保障局發佈的新職業薪酬報告顯示，無人機駕駛員的年薪中位數約為12.53萬元。據大陸人力資源和社會保障部之前預測，無人機駕駛員人才缺口100萬。多個省市已將其列為緊缺技能人才。