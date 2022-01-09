台中第二選區立委補選當選人林靜儀發表感言時特別向對手顏家喊話。(黃國峰攝)

台中市第二選區各候選人得票狀況。(圖 陳友齡製圖)

台中市第2選區立委補選9日舉行投票，4點投票結束後即開始進行開票作業。將近下午6點左右，所有投開票所完成開票作業，最終民進黨候選人林靜儀以8萬8752票，贏過國民黨候選人顏寬恒的8萬0912票拿下這席立委。值得注意的是，這次補選投票率將近6成，顏寬恒在大本營沙鹿以及龍井、大肚、烏日和霧峰等五個行政區均落後林靜儀。而雙方差距最大的是在綠營優勢的烏日區，林靜儀在該區贏了顏寬恒3945票。

中選會開票結果顯示，1號候選人台灣股票黨張烱春337票，2號無黨籍林金連633票，3號無黨籍李昇翰617票，4號民進黨林靜儀8萬8752票，5號國民黨顏寬恒8萬0912票，總投票率58.26%。投票率最高的地區是大肚區，投票率高達59.91%；最低為烏日區，投票率56.63%。

值得注意的是，顏寬恒在台中第2選區下轄的5個行政區：沙鹿、龍井、大肚、烏日和霧峰各區，都輸給林靜儀。雙方差距最小的地區是大肚區，林靜儀在該區贏過顏寬恒482票；雙方差距最大地區，則是一向被視為綠營優勢、且在陳柏惟罷免案中開出不同意票高過同意票的烏日區，林靜儀在該區贏過顏寬恒3945票。同時，在被視為顏家大本營的沙鹿區，顏寬恒則輸給林靜儀831票。

《中時新聞網》也為讀者整理出林靜儀和顏寬恒在各行政區的得票情況：

顏寬恒各區得票：

沙鹿區 2萬1194票

龍井區 1萬7417票

大肚區 1萬3136票

烏日區 1萬5133票

霧峰區 1萬4032票

林靜儀各區得票：

沙鹿區 2萬2025票

龍井區 1萬8041票

大肚區 1萬3618票

烏日區 1萬9078票

霧峰區 1萬5990票