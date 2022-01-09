中央流行疫情指揮中心9日宣布，新增1例為台北市的防疫計程車司機（案17467），指揮官陳時中認為，該案傾向為舊案；台北市衛生局9日晚間表示，目前已經匡列1名同住者居家隔離，其PCR採檢為陰性；而台北市副市長黃珊珊則說，已匡列8名乘客。

北市衛生局指出，案17467及同住者都已完成2劑莫德納疫苗接種，相關足跡已進行清消，已調閱該駕駛2021年12月19至2022年1月8日載客清單及評估安排擴大採檢。不過，黃珊珊則於臉書上提及，已經匡列8名乘客。