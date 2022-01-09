對於這次中二選區的結果，民眾黨立委蔡壁如今（9）日在臉書認為，傳統組織動員已經式微，輿論、媒體影響力相較於傳統組織來說，更勝一籌。而國民黨有很多人才，但是選舉的時候，這些人身上背著國民黨的標誌，卻成為一個負擔。不斷有年輕人往台灣民眾黨靠攏，蔡壁如認為這是一個趨勢。

蔡壁如分析，從歷屆中二立委選舉的得票概況來看，2012年以前，顏家在地方的影響力極為穩固。2013年顏寬恒參與補選，就已經很緊張，以不到1%的些微差距，險勝。接下來的2016年選舉也只贏了不到3個百分點，2020年更輸給一個當時還名不見經傳的陳柏惟。這表示顏寛恒無法完全承接顏清標在當地的勢力。從這次的結果看來，傳統組織的動員能力，已經不如媒體、輿論的影響力。也就是空軍的威力強過陸軍。

在政黨的消長方面，蔡壁如發現，她走在基層，知道國民黨有很多人才，但是選舉的時候，這些人身上背著國民黨的標誌，卻成為一個負擔。在近幾年台灣的選舉文化當中，國民黨變成一個沉重的包袱。不得不說，民進黨貼標籤真的貼得很成功，讓整個社會有一股「反」國民黨的力量，中國國民黨「權貴、黑金、腐敗」的標籤被牢牢的貼上，加上近幾年全球「反中」正在流行，「中國國民黨」這個名字對國民黨來說，絕對是負資產！

所以這段期間，也不斷有年輕人往台灣民眾黨靠攏，「我想這是一個趨勢」，蔡壁如強調，但這些，是不是足夠成為抵擋民進黨的力量？她認為還不夠。

蔡壁如直言，從公投、一路到中二選區和林昶佐的罷免結果，可以看得出來接下來，完全執政的民進黨，在掌握源源不絕的資源之後，整個國家都在為民進黨服務，連一個國家的元首，公然在她的臉書上說謊，完全不被譴責、完全沒事！所有的事情都可以雙標，一般人不能做的事，到了民進黨全部都可以。

蔡壁如舉例，酒駕肇逃可以說「請給年輕人一個機會」；家暴立法委員可以說是「男女私事」，連續五年失業，只要跟民進黨高官交好，單一帳戶就可以有2300萬的存款。防疫期間，一個工人脫下口罩坐在騎樓邊吃早餐，就要被罰$7000；指揮中心指揮官，卻可以脫下口罩喝紅酒、唱歌、群聚。太魯閣事件、無所不在的隨機殺人事件，事件發生的當下，社會上每個人都悲憤。但是到了選舉，民進黨只要喊出「抗中保台」，一切都可以被原諒。所以才會有「綠色是可以原諒的顏色」這樣的說法。

會不會物極必反？蔡壁如預測，她相信年輕人有自己的獨立思考的能力，雖然公投民間的力量在藍綠基本盤的比拼之下，失敗了，但那也是因為有很多的年輕人，因為厭惡藍綠惡鬥沒有出來投票的結果。

蔡壁如強調，台灣民眾黨一直在強調公民參與的重要性，把公民參與權向下修到18歲，更致力於降低參選門檻，讓更多的年輕人可以參與政治，我覺得這是很重要的事。