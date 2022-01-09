南投游姓父子到彰化二水抓狗，二水分駐所員警前往調查。（ 愛媽董小姐提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣二水鄉山區上個月突然平白無故消失4條狗狗，負責照顧流浪狗的愛媽董小姐警覺有異，追查發現住南投縣民間鄉的游姓父子到處偷狗，家中設神壇，兒子罹患口腔癌，抓狗疑似為了祭獻「續命」，但游姓父子僅承認偷狗、否認宰殺，警方以竊盜罪嫌移送偵辦中。

愛媽董小姐表示，長期在山區私人土地範圍內餵養流浪狗，去年12月24日至25日間，4隻狗狗憑空消失，埋伏發現了一對可疑男子而報警。

二水分駐所透過監視器和男子機車行蹤等，調查出可疑男子來自南投縣民間鄉，其中游姓爸爸80多歲、兒子50多歲，前往家中盤查，但父子坦承偷狗，但只是喜歡，抓回來養，沒有對狗狗怎麼樣。

警方也發現游姓家中，倉庫堆滿狗籠，門口也擺放口籠，並即時救出了董小姐報案失蹤的3隻狗狗，但還有一隻叫「笨笨」狗狗卻不見了。

愛媽董小姐認為不單純，鍥而不捨地持續調查、訪談，附近居民指出，游家樓上設有「神壇」，因為兒子罹患口腔癌，這對父子不知聽信了什麼，兩人合力，到處抓狗來獻祭神明，一次都抓好幾隻，並且都專門抓黑狗，據說這樣效力更好。

附近居民指出，鄉下地方黑狗都無聲無息地連續失蹤了，現在什麼狗影也看不到，懷疑都已經被宰殺。更有人繪聲繪影，表示看到這對父子深夜抬狗屍。

二水分駐所表示，游姓父子僅表示偷狗是帶回家裡飼養，目前沒有掌握到殺狗的證據，以竊盜罪移送法辦；董小姐表示，希望開庭深入偵辦，並藉著這件事情曝光，約束犯罪行為，喚起更多眼睛緊盯，不要讓更多無辜狗狗憑空犧牲了。