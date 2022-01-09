中二選區立委補選結果出爐，民進黨林靜儀獲勝，台中市長盧秀燕9日晚間表示，尊重民意與選舉結果，希望未來新立委為地方多爭取資源，建設台中。

盧秀燕雖然在選情之夜以神秘嘉賓站台，力挺國民黨顏寬恒，但今日投票結果仍不敵民進黨府院黨輔選攻勢。

對顏寬恒落敗，盧秀燕表示，尊重民意與選舉結果，希望未來新立委為地方多爭取資源，建設台中。