中二補選林靜儀勝選 盧秀燕：尊重民意與選舉結果 20:152022/01/09 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中二選區立委補選結果出爐，台中市長盧秀燕表示，尊重民意與選舉結果，希望未來新立委為地方多爭取資源，建設台中。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中二選區立委補選結果出爐，民進黨林靜儀獲勝，台中市長盧秀燕9日晚間表示，尊重民意與選舉結果，希望未來新立委為地方多爭取資源，建設台中。 盧秀燕雖然在選情之夜以神秘嘉賓站台，力挺國民黨顏寬恒，但今日投票結果仍不敵民進黨府院黨輔選攻勢。 對顏寬恒落敗，盧秀燕表示，尊重民意與選舉結果，希望未來新立委為地方多爭取資源，建設台中。 林靜儀當選、罷昶失敗 陳其邁這樣說 林靜儀勝選！民進黨稱好形象獲肯定 國民黨：警惕也是刺激 #盧秀燕 #尊重民意 #選舉結果 #台中 #立委 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 水湳經貿園區「轉運中心」工程招標 中市府：總經費達39億2／8開標 10:122022/01/09 生活 萬華不是破口 北市副市長點燈祈福 04:102022/01/09 政治要聞 雙林雙贏 蘇貞昌：感謝選民 恭喜雙林 18:402022/01/09 政治 中市府攜手經濟部推親子同樂體驗 提升行動支付普及率 11:052022/01/09 生活 選情緊張 中二選區立委補選投票率可望破6成以上 16:572022/01/09 政治 中二補選、罷昶失利 國民黨：在地民意再度被國家機器吞噬 19:102022/01/09 政治 中市62萬人可打第三劑 開設43處快打站 65歲以上長者這5天開打 12:092022/01/09 生活 疫情飆升搶打第三劑 台中市府：針對65歲以上長者加開快打站 16:122022/01/09 生活 中二補選／投票率約55％ 預估下午6時前開完票決勝負 16:182022/01/09 政治 蔡籲反罷免 台灣不能再亂下去 04:102022/01/09 政治要聞 雖敗猶榮！罷昶總部驕傲同意票超車1.1萬 封林昶佐「跛腳立委」 18:352022/01/09 政治 政治熱門新聞 賴清德無敵了？港媒曝2024綠總統人選唯一變數竟是「她」 - 政治 林昶佐會被罷免嗎？吳子嘉：這群人全跑出來 - 政治 朱立倫未出面開記者會 黃暐瀚暴怒吐4字 - 政治 披藍袍選2022高雄市長？ 高金素梅吐真實想法 - 政治 罷昶、中二補選結果出爐 侯友宜說話了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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