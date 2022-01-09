南韓歌唱盛事「金唱片獎」（Golden Disc Awards）昨(8)日晚間舉行頒獎典禮，「國民妹妹」IU（李知恩）一連換上多套造型參加，先以幹練帥氣的GUCCI排扣套裝小露性感美腿，而後換上浮誇白色修身裙，讓粉絲目不轉睛。IU憑〈Celebrity〉一舉抱回音源大賞和本賞、專輯本賞三項大獎，如她所願為二十歲年齡段完美收尾；但可愛的IU要致詞時竟忘記要拿著獎盃，結束後也不知該從哪邊下去而退到舞台後方「罰站」，迷糊的「方向痴」萌樣讓所有粉絲大刷一排愛心。

IU風格百變受到粉絲青睞，此次更拿到「實體唱片」部門的本賞殊榮，表演環節中，她換上BALMAIN短版紅色外衣，迎合柔中帶剛的潛質，簡單搭配白T恤牛仔褲，造型就十分搶眼。而後換上GUCCI排扣套裝，在IU演繹下散發甜美風格，修身設計遊走她的好身材，一雙白皙美腿加持很有電力。

IU曾出演《德魯納酒店》滿月一角色獲得好評，此次金唱片獎請到劇中演員李到晛擔綱頒獎人擦出火花，同時IU換上白色連身裙的浮誇造型，頭戴高帽露出精緻臉蛋，並以珍珠墜飾疊加西裝外套營造奢華感，眾多誇張元素加持於一身，宛如瞬間「張滿月」上身，讓網友驚呼：「IU仙女本人」、「只有她能切換這麼多風格」、「太養眼了」。

（影片來源取自《Golden Disc Awards》若有移除請見諒）

IU蟬聯兩年金唱片獎的「音源大賞」，領獎專輯本賞時還一度忘記拿獎盃，講到感謝工作人員的時候才想起來：「獎盃...... 應該拿著獎杯發言才對啊。 」她致謝一路陪伴的工作人員，「去(2021)年對我來說是意義非凡的一年，有種為20歲閉幕的感覺在音樂上努力地活動了，我想這是對於歌迷表達謝意最直接的方式，給予我這樣的大獎，也讓我覺得20歲尾聲好好地落幕了。」

（影片來源取自《어어어푸푸푸》若有移除請見諒）

IU今(2022)年即將邁入虛歲30歲，她在音源大賞獲獎感言中說道：「在即將開始的30歲，比起和過去的自己競爭，我會努力作為現在的自己展現新的面貌。 雖然仍然有很多不足，但希望大家多多討厭我和喜歡我，這些全部都是我的動力。 以後的10年也拜託了！」超帥氣想法讓粉絲刷一排讚。IU憑2020年《Love Poem》專輯的〈Blueming〉初奪音源大賞，如今再憑2021年《LILAC》專輯的主打歌〈Celebrity〉蟬聯本獎項。

IU還謙虛地表示：「一直以來跌倒是因為我自己，但將我攙扶起來通常都是多虧了別人，帶著感謝大家的心意好好地結束了一年，在我跌倒的時候，把我扶起來的人、粉絲、IU Team、家人，這份獎項的榮耀也是屬於你們的。」希望所有人都健健康康，為感言劃下完美句點。

帥氣的感言，讓3位主持人讚嘆不已，李昇基接著採訪IU問道：「接下來的計畫是什麼？」她回答暫時還不知道，但希望可以健健康康、有趣地規劃接下來的事情。結束簡短的訪談後，IU默默地退到3位主持人身後，卻錯過下台時機，不知該在何時退場，傻傻地站在後方罰站，直到後來她才被cue下台，全程被直播捕獲，超萌模樣令歌迷笑翻，成為典禮尾聲一大亮點。

IU was so lost at the back, someone help her with her sense of direction so that she can get off the stage~ 😂😂 pic.twitter.com/ScaJTw26mF — 라디안 🎨 (@radian_iu) January 8, 2022

IU曾在實境綜藝節目《認識的哥哥》講過自己是路癡和方向癡，不僅左右手分不清，連住了3年的家的位置都搞不清楚，在演唱會上更經常走錯路線被保鏢大叔「抓回去」，成為粉絲心中經典畫面。

（影片來源取自《Nikola Phan》若有移除請見諒）

第36屆金唱片完整得獎名單：

音源大賞：IU

唱片大賞：防彈少年團

年度藝人（Artist of the year）：aespa

音源部門本賞（按頒發順序）：李茂珍、STAYC、OH MY GIRL、樂童音樂家、Heize、aespa、IU、防彈少年團

唱片部門本賞（按頒發順序）：TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、IU、NCT DREAM、Stray Kids、NCT 127、SEVENTEEN、防彈少年團

最佳團體獎：Brave Girls

最佳表演獎：THE BOYZ、SOMI

最佳solo藝人獎：林英雄

新人獎：STAYC、aespa

柯夢波丹藝人獎：SEVENTEEN、aespa

seezn金唱片人氣獎：防彈少年團