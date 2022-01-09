無黨籍立委林昶佐撐過罷免、民進黨林靜儀贏得台中市第二選區立委補選，台南市長黃偉哲9日晚間在臉書發文恭賀兩人「守住自由的花朵」，並呼籲無論面對民主的挑戰，或者面對疫情的威脅，同樣都要嚴陣以待，分秒都不鬆懈。

黃偉哲指出，「自由的花朵盛開，堅定的腳步前行，恭喜林靜儀醫師溫柔堅定新中二，和林昶佐撐起良善的大旗，挺住咱的立法院。無論是面對民主的挑戰，或者面對疫情的威脅，我們同樣都要嚴陣以待，分秒都不鬆懈」。

黃偉哲還說，台南已經連續197天零確診，請繼續戴好口罩，守住防疫的努力，守護你我的健康。