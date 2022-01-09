對於今（9）日舉行的中二立委補選以及台北市中正萬華罷免林昶佐雙雙失利一事，國民黨發言人凌濤指出，在地的民意再度被國家機器所吞噬，但民意將會在2024的大選奮起。網友在朱立倫臉書留言，可以贏的東西玩到輸還要玩什麼？該下臺一鞠躬了，看不下去了！

台中第二選區補選由民進黨候選人林靜儀當選、台北第五選區林昶佐罷免案沒通過，藍營雙雙挫敗。國民黨發言人凌濤指出，在地的民意再度被國家機器所吞噬，但民意將會在2024的大選奮起，用選票下架鴨霸的執政黨，黨主席朱立倫明天南下台南，啟動大選提名佈局。

凌濤指出，這次的公民行動暫時沒有成功，在地民意受到挫折，可是民意將會在2024大選再次起身奮鬥，用手上的選票下架這個鴨霸的執政黨。每一位當地民眾都是螞蟻雄兵，用微小的力量對抗排山倒海的府院黨行政資源，只要他們團結當地的怒吼，就可以勝過空降、只會噴政治口水的政治人物。

網友在朱立倫臉書留言，可以贏的東西玩到輸還要玩什麼？該下臺一鞠躬了，看不下去了！你說不要找戰犯，但其實是不要找你對吧？國民黨現在有黨主席？地方又輸？這次總該負責了吧？朱立倫你還配當國民黨的主席嗎？你要不要自己下台，我這個資深的國民黨員，真的都看不下去了！公投、補選、罷免，全軍覆沒，可以換人做做看了！上任以來連輸幾場了？怎麼不敢出來說話，是不是男人啊？