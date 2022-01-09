男機車載妹挑戰「近垂直」極限陡坡 結局令網友大喊失望（取自臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」）

機車這爬坡技術連重機騎士都佩服！網路上日前流傳1部影片是2輛機車準備爬上極為陡峭「近垂直」的土坡，第1輛機車驚險地上坡成功後，第2輛「雙載」的機車也順利上坡，影片曝光引發熱議，網友笑說「結局令人失望」、「這侮辱性非常強」、「請收下我的膝蓋」、「後座心臟超大」。

臉書社團「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」日前有網友發表1則影片，影片中2輛機車準備行駛越過1處陡峭的泥土坡，該坡角度幾乎已近90度，且高度近2層樓，只見第1輛藍衣騎士先是衝上坡，在接近最頂端時車身不斷搖晃，一度稍微停下，接著就順利爬上坡。

影片中，另1輛機車準備爬坡的機車更是吸足網友眼球，因為該輛機車竟是雙載，由1名男子載著女子，只見騎士爬坡過程一樣不斷晃動，但最後仍是奮力地順利爬坡成功，而後座女子則不斷緊抱著男子，影片引發網友討論。

網友紛紛留言笑說，「結局令人失望」、「竟然上的去」、「雙載上去那個真的佩服」、「後面一狗票越野車車主正用憤怒的眼神看著他們」、「這侮辱性非常強」、「原本以為會看到摔下去，結果居然是用小綿羊雙載爬上去」、「這不是我想像的畫面」、「請收下我的膝蓋」、「後座心臟超大」。