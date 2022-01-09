中央氣象局表示，本周天氣先轉雨降溫，強烈大陸冷氣團周二來襲，氣溫將一路下滑，再轉乾偏冷，周二白天起中部以北氣溫只降不升，北台灣天氣將又濕又冷，且愈晚愈冷，周三清晨最冷，氣象達人彭啟明預估，台北市、新北市郊區空曠低溫有機會下探8度。

下周冷氣團來襲「激凍9℃」 氣象局說明

明天周一(10日)白天天氣變化不大，迎風面偶有雨，其他地區多雲到晴，北部有零星降雨，晚間起華南雲雨區東移，各地降雨機率增加。周二(11日)白天起強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，中部3000公尺以上高山、北部2500公尺以上高山，若低溫能與水氣相配合有降雪的機會。

周二北台灣天氣濕又冷，且愈晚愈冷。(圖/氣象局)

9至10日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三至周五(12日至14日)持續受到強冷空氣影響，中部以北及東北部天氣都偏冷，其他地區早晚亦冷，預估周三清晨是強冷空氣最強的時間，台南以北及東北部地區低溫只有10至12度，沿海空曠地區及近山區的平地、河谷氣溫可能會更低一些，周六、下周日(15日、16日)冷氣團減弱，各地早晚仍較涼，白天氣溫稍回升。

水氣方面，周二(11日)華南雲雨區東移，降雨範圍擴大，北部及東半部地區有短暫雨，中南部也有零星短暫雨；周三至周五(12日至14日)強冷空氣影響期間，迎風面北部及東半部地區局部短暫雨，中部山區偶有零星雨，其他地方多雲到晴；周六、下周日(15日、16日)僅北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

17日至19日東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。