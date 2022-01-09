台中第二選區立委補選和立委林昶佐罷免案都在今天(9日)投票，晚間開票結果出爐後，也引發各界猜想，是否會進一步衝擊將在今年年底登場的縣市長選戰。前民進黨立委郭正亮指出，這次選舉對台中市長盧秀燕的衝擊十分有限，但有可能會對國民黨參選台北市長呼聲最高的立委蔣萬安造成衝擊，他分析民調後指出，綠營可能有機會進軍台北，而這也是衛福部長陳時中最近面對疫情十分著急的原因。

郭正亮9日在政論節目《國民大會》中表示，疫情開始，有一些新的警示出來，估計明天就會看到一堆人開始有防疫的動作。而陳時中也急著想做個了斷，「因為他真的很想選台北市長」；至於國民黨最大的危機是士氣低迷、內亂惡化，「搞不好連蔣萬安都會落選」。

郭正亮指出，屆時民進黨一定會在台北和桃園布下重兵，而新北和台中的挑戰難度比較高，因為盧秀燕民調領先很多，顏寬恒敗選對她稍微有影響，但很有限，因為這牽涉到對手的問題，這是她輔選不利，但他擔任市長沒有多大爭議，而台北和桃園則是要換人的。

郭正亮分析，如果蔣萬安的民調始終在40%-45%之間，則民進黨可能有機會，「因為蔣萬安的民調，我沒看過超過50%的」，現在民進黨內主要是陳時中在爭取，但陳時中也面臨疫情的變數，所以他也希望能趕快了斷，看危機能否在2月結束，不然怎麼走的了呢？