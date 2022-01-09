新的一年才剛起跑，加州太陽能業者就心灰意冷，因為加州政府即將改革「淨計量電價」（net metering）制度，可能使未來安裝家用太陽能面板的新用戶成長減速。

自從去年12月加州公共事業委員會（CPUC）提出太陽能政策改革計畫以來，Sunrun及Sunnova兩家太陽能業者股價分別下跌19％及14％。委員會近日向各大電力公司、太陽能產業代表及消費者團體徵詢意見後，將在本月27日投票表決改革內容。

Sunrun及Sunnova創業至今尚未獲利，過去股價漲幅主要來自未來成長潛力，但業界擔心加州政府若宣布改革，明年家用太陽能面板安裝量將比政策維持現狀的安裝量少19％。

據能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）統計，2020年全美新增的家用太陽能面板有三分之一來自加州。RBA資本市場估計，Sunrun有40％的用戶集中在加州，Sunnova也有25％的用戶在加州。

多年來加州一直是靠「淨計量電價」制度推動太陽能產業成長。這項制度讓屋主將自家太陽能發電消耗剩下的多餘電力，以貼近市價的價格賣回電網。但多年來許多人批評這項政策讓富人更富、窮人更窮，因為有錢裝大片太陽能面板的用電戶往往是豪宅屋主。

這些屋主因加裝太陽能面板而享有優惠電價，卻使電網維護成本轉嫁到裝不起太陽能面板的貧窮人家。產業聯盟估計，「淨計量電價」制度每年造成10億至34億美元電網維護成本轉嫁。

加州公共事業委員會（CPUC）因此考慮將用戶多餘電力賣回電網的費率調降至每千瓦時3到4美分，遠低於目前的17至44美分。新政策雖然針對新安裝用戶提供優惠，但將針對所有用戶加收電網維護費用，導致新用戶投入的成本要花11年才能回本，比現行政策下的7年還要長。