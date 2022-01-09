台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案結果出爐，同意票雖大勝不同意票1.1萬，但最終仍因未過法定門檻以失敗告終。國民黨在地議員郭昭巖說，林昶佐當初以8萬多票當選，如今僅有4萬多不同意票，顯見他擔任立委時未善盡監督之責，為人民爭取權益，她也強調國民黨沒有分裂問題，下次選戰會再加油。

中正萬華區218個投開票所稍早投票結束，同意罷免票為5萬4813張，差距門檻5萬8756票僅只差3943票之遙，宣告失敗，不同意票則有4萬3340張票，總體投票率達41.9％。

到罷昶總部聲援的在地立委郭昭巖指出，即使民進黨傾全黨之力幫林昶佐，卻淪為這樣的結局，顯示對方支持的人有問題，且林昶佐當時是用8萬多票選上，如今卻只獲得4萬多同意票，顯見他擔任立委時沒有善盡監督，為人民爭取權益。

郭昭巖強調，此次投票藍營沒有分裂，從同意票大於不同意票即可看出，重點仍在地方民意展現，盼下次能用選票檢視、選出真正好立委。她期望林昶佐在這次投票結束後，能夠思考地方聲音，也期許年底三合一選舉，國民黨能夠贏回選戰。