台中市第二選區立委補選，國民黨候選人顏寬恒以8萬0912票得票數，敗給民進黨林靜儀8萬8752票，林靜儀贏了7840票。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，這次顏寬恒會輸，第一個原因是「投票率太高」。第二，原本要投給顏寬恒的人，看到綠媒相關新聞，反而會有所猶豫而沒投給他。第三，是對兩邊都沒有既定印象，但看到綠媒的批評，而投給林靜儀的人。

顏寬恒發表談話。(取自中時新聞網直播)

台中市選委會9日晚間18時許開完中二選區立委補選258個投開票所，民進黨林靜儀獲得8萬8752票，國民黨顏寬恒拿下8萬0912票，林靜儀贏了7840票，投票率58.26％。(最終票數仍須以中選會公告為準)

黃暐瀚9日在《YahooTV》節目「鄉民來衝康」表示，這次台中補選顏寬恒會輸，其實就是「投票率太高」，因為台中投票率如果今天跟台北一樣只有4成2，顏寬恒是有可能會贏的，而這次顏寬恒的得票，還有7萬-8萬票，和去年罷免陳柏惟的票數是差不多的，顏家在當地還是有這麼多的地方支持者，事實上顏家的票數是沒有減少的，並沒有因為綠營猛打招待所違建就沒有投票，他的支持者還是有投票的。不過，黃暐瀚坦言，有件事必須承認，顏家的票數天花板，在台中二選區就是7萬5千票上下。

黃暐瀚坦言，選前綠營鋪天蓋地的抹黑顏寬恒，事實上是會影響到2種人的。第一，是原本要投給顏寬恒的人，看到相關新聞，反而會有所猶豫。第二，是對兩邊都沒有既定印象，但看到綠媒的批評，而投給林靜儀的人。