日本「二刀流」大谷翔平本季獲獎無數，創造偉大賽季並奪下美聯MVP，而美國媒體所頒發的獎項似乎沒有結束的一天，今天《Bleacher Report》又選出大聯盟前25名「強力打者」，不過這次大谷翔平「只」拿第二，輸給也入圍美聯MVP的藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)。

媒體據球員平均擊球初速、強擊球率(HardHit%)、預期長打率(xSLG)及全壘打數綜合評比，最後分數加總成為球員力量指數，小葛瑞洛以257.4分拿下第一，大谷翔平以254.2分排第二，第三名是皇家鐵捕裴瑞茲(Salvador Perez)，拿下253.5分。

大谷翔平擊球初速93.6哩、強擊球率53.4%、預期長打率.612，並揮出46支全壘打，小葛瑞洛擊球初速95.1哩、強擊球率55.2%、預期長打率.591，另有48轟，其中只有預期長打率略遜於大谷翔平，裴瑞茲擊球初速93哩、強擊球率55.9%、預期長打率.566，有48轟，也很不錯。

接著是教士小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)，洋基賈吉(Aaron Judge)、紅人瓦托(Joey Votto)、紅襪狄弗斯(Rafael Devers)、費城人哈波(Bryce Harper)、紅雀泰勒歐尼爾(Tyler O'Neill)、太空人艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)、洋基史坦頓(Giancarlo Stanton)。

然後還有國民席瓦伯(Kyle Schwarber)、勇士小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)、道奇孟西(Max Muncy)、紅雀戈史密德(Paul Goldschmidt)、運動家歐森(Matt Olson)、大都會阿隆索(Pete Alonso)、國民索托(Juan Soto)、光芒克魯茲(Nelson Cruz)、雙城唐納森(Josh Donaldson)。

最後五位球員是太空人塔克(Kyle Tucker)、勇士弗里曼(Freddie Freeman)、教士馬恰多(Manny Machado)、藍鳥赫南德茲(Teoscar Hernandez)、雙城巴斯頓(Byron Buxton)，其中洋基、教士、紅雀、太空人、國民、勇士、藍鳥、雙城都有兩名選手入圍。

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