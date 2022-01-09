中亞最大國家哈薩克，在過去一星期全國幾個主要大城市都發群眾騷亂，已造成164人喪生、5000多人被捕。該國內政部表示，騷亂造成100多家企業和銀行遭到襲擊，約400輛汽車被毀，總共財產損失約為1.75億歐元(約55億新台幣)。

半島電視台(Aljazeera)報導，哈薩克衛生部統計，目前已知共有164人在暴力中喪生，其中包括兩名兒童，警方與安全部隊有12人喪生。死傷最嚴重的是最大城阿拉木圖，共有103人在衝突中死亡。

阿拉木圖是哈薩克動亂最嚴重的城市，市政府大樓被闖入縱火，大樓前也有一輛被燒毀的汽車。(圖/路透社)

內政部長埃爾蘭•圖爾古姆巴耶夫(Erlan Turgumbayev)說：「局勢已初部穩定，但是維安工作仍在繼續，才能重建秩序。」

主要城市阿拉木圖似乎恢復相對的平靜，不過警察有時對空鳴槍，嚇阻人們靠近中心廣場。

一星期前，哈薩克燃料價格上漲，立即引發了西部燃料產區的騷亂，很快就蔓延到大城市，包括經濟中心阿拉木圖。這場動亂成了獨立30年來最嚴重的暴力事件。

哈薩克總統托卡耶夫(Kassym Jomart Tokayev)第一時間恢復燃料價調控，並且解散內閣政府，在動亂並未結束後，又下令警察被允許使用實彈鎮暴。托卡耶夫還邀請，以俄羅斯為首的集體安全條約組織（CSTO）派兵恢復秩序。

哈薩克以「請求維和部隊」的名義，向俄羅斯請求安全部隊前來執行鎮暴。（圖/俄羅斯國防部)

托卡耶夫也解除了前總統扎爾巴耶夫(Nursultan Nazarbayev)的國家安全委員會主席職務。這位前總統從前蘇聯時期就是哈薩克國家元首，獨立後再任總統直到2019年，執政長達30年。人們普遍認為，扎爾巴耶夫仍然有巨大的影響力，因此托卡耶夫解了他最後的職位，一方面向群眾表達改革，也順勢穩固自己的權力。

另外，哈薩克前情報局長、兩任總理卡里姆•馬西莫夫(卡里姆•馬西莫夫Karim Masimov)因涉嫌叛國罪在1月5日被捕。還不清楚他的罪名是否與這場動亂有關。