繼去年投票的4大公投案後，面對台中市第二選區立法委員補選、台北市中正萬華立法委員罷免案，國民黨再度失利。但國民黨黨主席朱立倫並未出面回應，而是由國民黨文傳會主委兼國民黨發言人凌濤出面說明。對此，資深媒體人羅友志直言，「連敗需究責，黨主席下台」。

台中立委補選和林昶佐罷免案開票大勢底定後，羅友志下午在臉書上發文表示，「連敗需究責，黨主席下台」。網友們也留言回應，「還黨主席勒，直接趴在地上埋起來啦」、「主席沒魄力，沒領導力，屢戰屢敗，該換人了，不然2022帶衰全黨」、「真的要下台」、「選黨主席很有power，面對補選感覺靜悄悄」。

同時，面對不利局面，黨主席朱立倫並未出席記者會回應。國民黨發言人凌濤則指出，在地的民意再度被國家機器所吞噬，但民意將會在2024的大選奮起，用選票下架鴨霸的執政黨，黨主席朱立倫明天南下台南，啟動大選提名佈局。

凌濤表示，這是一場在地立委的補選及在地立委的罷免案投票，在地民意再度被國家機器所吞噬，可以難過但不需要氣餒，過程中人民怒吼已讓國家機器感到畏懼，他代表國民黨向顏寬恒、向中二所有民眾，及罷昶青年團體及中正萬華民眾，對於這項選舉結果感到遺憾。