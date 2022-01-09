大陸的中國海洋石油集團（簡稱中海油）提供的資料顯示，該公司其下屬渤海油田於2021年的原油產量達3013.2萬噸，原油增量約占大陸新增產量的近50%。渤海油田年產量首次超越位於黑龍江的大慶油田，成為中國第一大原油生產基地。

《界面新聞》報導，位於黑龍江省大慶市的大慶油田自1959年9月26日發現以來，一直都是的中國大陸第一大油田，1964年還被中共中央推崇為工業楷模，有「農業學大寨、工業學大慶 」之稱，也是世界10大油田之一。大慶油田的油氣產量保持在4300萬噸以上，其中的原油年產量大約在3000萬噸左右。2021年大慶油田全年生產石油2536萬噸、天然氣465.23億立方米，折合油氣當量6243萬噸。

而中國最大的油氣田為中石油的長慶油田。長慶油田位於陝甘寧盆地，年產油氣當量每年約4500萬噸左右，略高於巷大慶油田。

報導說，由中國海洋石油集團開發的渤海油田最早始於1965年，是中國首個海洋石油開發點，也是目前中海油公司產量最高、規模最大、效益最好的主力油田。投產50餘年來，該油田已發現探明石油地質儲量超44億噸、天然氣地質儲量近5000億立方米，累計生產油氣超4.93億噸。

近年來，渤海油田勘探進入快車道。2019年，渤海油田連續勘探發現渤中19-6、墾利6-1、墾利10-2和渤中13-2四個億噸級油氣田，3年共生產原油8535.3萬噸、天然氣91.5億立方米。

渤海油田現擁有50餘個在生產油氣田，180餘個生產設施，已建成遍佈環渤海三省一市的綜合性油氣生產基地。

中海油天津分公司勘探總師薛永安稱，渤海灣盆地地質構造複雜、油藏分佈十分零散，且隔了一層海水，勘探開發難度高。開發總師趙春明表示，渤海油田不僅油藏分散，且原油粘度大，以稠油油藏為主，要實現其經濟有效開發，難度比較大。

中海油天津分公司總經理閻洪濤表示，「十四五」期間，渤海油田將繼續推動「7年行動計畫」，確保2025年實現油氣上產4000萬噸。

中國大陸近十多年來愈來愈依賴海洋石油開發，報導說，中海油是大陸目前最大油氣生產商，連續3年登上原油生產增量最高的石油公司。2021年，中海油在大陸生產原油4864萬噸，同比增長323萬噸，增量占大陸原油總增量的80%左右。