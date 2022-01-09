泰富航運發起小琉球淨灘，50餘志工撿了逾20公斤垃圾。（泰富提供／謝佳潾屏東傳真）

泰富航運發起小琉球淨灘，50餘志工撿了逾20公斤垃圾。（泰富提供／謝佳潾屏東傳真）

泰富航運長期以來致力於東港往返小琉球交通運輸，除服務前往小琉球旅遊之海內外旅客，更致力於服務東琉在地鄉親，為此，執行長陳南仲9日率領50餘志工前往小琉球淨灘，撿了逾20公斤的垃圾。

泰富指出，近年來感於遊客逐年漸增，小琉球生態環境壓力更是與日俱增，如何提升環保觀念、再生優質環境、永續生態發展實為在地企業應盡的責任。

因此，泰富以「關懷環境、潔淨小琉球」理念規畫淨灘活動，由遊客、民眾親自動手做環保，為在地環境永續棉盡微薄心力，9日動員50餘位高屏地區環保志工，由陳南仲執行長、冀慶生經理率隊前往小琉球實施淨灘，隊伍中還有大鵬灣觀光產業聯盟理事長許裕麟等，以及路得寶電動車、真饌海鮮樓及鹿粼梅花鹿園區提供淨灘志工所需交通工具、餐點及參訪地點，而理事長許裕麟也提供福袋50份獎勵志工。

淨灘隊伍先後完成中澳及美人洞兩處沙灘潔淨巡禮，琉球鄉公所並派員協助清理後續，活動於中午12時圓滿完成，淨灘的垃圾量約逾20公斤，成效顯著。