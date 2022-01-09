台北市中正萬華區（第五選區）無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，下午4時進行開票作業，同意票僅開出5.4萬，未達罷免門檻，林昶佐驚險過關。林昶佐表示，明天回到崗位上，把份內工作按照計畫完成，並希望一系列罷免到此為止。對此，前立委林濁水直言，難道民粹聖人和時力、民進黨不必向國人道歉，並把公投法、選罷法重頭修得像樣？

確定挺過罷免案後，林昶佐表示，感謝有很多支持者，議員、志工、團隊、支持者，這幾個禮拜很辛苦，這段時間很多罷免案還有公投案，面對一關又一關，但是公投守住了，大家也看到台中補選也守住，現在中正萬華也守住了，感謝大家。

林昶佐強調，真的很感謝，因為如果是靠他自己跟團隊自己打拚，沒有辦法守住，感謝這個多人陪伴、幫忙，他要拜託大家，這幾年台灣罷免、公投、補選搞到很疲勞，他向大家提醒，「今天禮拜日，不是禮拜六」意思是不是明天睡到自然醒，明天要上班」。笑稱大家很習慣投票第二天出去玩。

對於林昶佐的說法，林濁水今天(9日)在臉書上表示，說得對。但是何以致之？難道民粹聖人和時力、民進黨不必向國人道歉，並把公投法、選罷法重頭修得像樣？

同時，由於罷免案未通過，中選會也說明，依公職人員選舉罷免法第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。