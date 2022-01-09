高雄1名24歲男子本月初在超商結識1名48歲美魔女，2人認識2天就交往並同居，不過男子在6日發現錢包裡的數千元消失，懷疑是身邊認識不深的女友偷錢，2人一路吵到進警局，警方當下雖未掌握證據，但一查發現女子竟是名通緝犯，曾因竊盜案未到案出庭遭通緝，男子當下得知後嚇壞，女子則遭拘捕歸案。

據了解，警方表示高雄市1名24歲男子6日凌晨4點多到警局報案，他稱自己的同居女友疑似趁他出門時拿走錢包裡的幾千元現金，警方事後發現該女友現年48歲，但對方堅稱沒偷錢；男子稱2人是在超商認識，僅認識2天後就交往甚至同居，他根本不了解女方背景，發現錢包少錢後，第一時間就把矛頭指向女友。

而該女友為了證明清白，在警局當場將自己的錢包攤開，證實錢包內並無數千元現金，不過男子仍不相信，2人在警局內仍爭論不休，警方進一步追查赫然發現該女友竟然是名通緝犯，已涉嫌多起竊盜案，去年11月才因案被高雄地檢署發布通緝，警方告知此事後讓男子震驚不已。

不過該女友解釋說，當時是因為身體不適住院，才會沒有如期出庭應訊，並非刻意逃避，沒想到會因此遭通緝，也對於未事先告知男友相當抱歉；警方表示，男子控告女友偷竊一事目前因未有確實證據仍在調查中，但女方因為通緝犯身分已遭拘捕歸案。