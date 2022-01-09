富國銀行（Wells Fargo）最新報告指出，美國民眾對於延燒已久的疫情感到厭倦、甚至日益麻木，加上疫苗接種率提升帶來信心，他們已準備好在新的一年大肆消費。

Omicron變種病毒來勢洶洶，或許擾亂美國勞動市場，令醫療體系面臨崩潰、民眾外出旅遊受限，但卻嚇阻不了消費者購物慾望。

富國銀行經濟學家昆蘭（Tim Quinlan）與西里（Shannon Seery）在報告中寫道，儘管新冠病毒難以對付，新的變種病毒確診人數暴增，加上通膨攀抵數十年新高，但消費者支出今年料維持強勁。

兩人指出，消費者對於疫情感到厭倦（或開始習慣與病毒共存），隨著大流行進入第三年，民眾對於防疫升級的容忍度下降，特別是去年疫苗問世後、商家重新營業，他們嘗到「生活回歸常態」的美好滋味後，更不可能重回處處受限的生活。

昆蘭接受CNN Business網站訪問時表示：「防疫疲勞確實存在。Omicron病毒引發的死亡率較低，因此我認為消費者行為不會有太大改變。」

昆蘭指出，新冠疫情一波接一波，但消費者卻越來越無感，部分原因在於集體免疫力提升。富國銀行報告顯示，儘管新一波疫情爆發，但消費者信心與信用卡支出卻持續攀升。美國商務部指出，去年11月消費者支出月增0.6％或1047億美元。

顧問公司麥肯錫（McKinsey）12月報告亦指出，美國消費者支出、外出購物活動與他們對於經濟復甦的信心，自2021年3月以來皆呈現上升趨勢。

麥肯錫資深合夥人莫爾頓（Jessica Moulton）認為，防疫疲勞或許是驅動消費的動力之一，另一因素則是民眾對於整體社會應對疫情挑戰的能力越來越有信心。莫爾頓表示：「Omicron病毒帶來的打擊，可能不如去年夏天的Delta病毒株。」