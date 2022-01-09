拜登政府上任第一年雖成功刺激經濟反彈並讓失業率降至3.9％，但缺工、缺料卻讓美國經濟烏雲罩頂，也讓供給面成為拜登政府在今年期中選舉前必須克服的最大挑戰。

拜登7日表示：「過去一年來經濟復甦是我對美國人民的承諾，也是我期望的成果。現在我將專心延續經濟復甦力道與持久度，儘管共和黨從中阻撓。我了解即便就業與個人收入成長，美國家庭還是感受到物價及成本壓力。」

去年1月拜登上任以來，美國經濟大幅成長且非農就業人口一共增加640萬人，但密西根大學公布的最新消費者信心指數卻較一年前下滑12.5％。

眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表示：「拜登總統上任近一年，美國就業市場還是比疫情前短少數百萬個職缺，消費者面臨近40年來最嚴重通膨壓力，企業也為勞工短缺所苦。」

美國去年12月非農就業人口增幅不到2萬人，而外界預期本周即將公布的12月通膨率高達7.1％。

雖然拜登認為通膨問題將逐漸獲得改善，但眼看期中選舉將至，白宮不敢坐以待斃。白宮經濟顧問委員博恩斯坦（Jared Bernstein）表示：「美國經濟空有強大內需但供給面受阻。有兩個方法可以改善失衡，其一是嚇阻需求，也就是說讓人民變窮後缺乏能力去創造需求。其二是擴充供給面，這正是我們的努力方向。」

拜登政府透過規模1兆美元的基建法案投資升級港口設備，並鼓勵更多半導體業者在美設廠，藉此紓解晶片缺貨。另一方面，拜登政府提出的2兆美元兒福、健保及社會安全網支出法案可望讓更多父母重返職場，緩解缺工問題，無奈這項法案因民主黨議員曼欽（Joe Manchin）反對而卡關。

近日Omicron變種病毒讓美國疫情再度拉警報，使缺工問題更難解決。明尼蘇達大學經濟學家索哲納（Aaron Sojourner）表示：「新冠病毒至今仍是美國經濟面臨的最大問題。美國每周有數百萬名勞工因染疫或照顧染疫家人而失業。」