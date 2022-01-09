考辛斯(DeMarcus Cousins)本季獲公鹿青睞，與其簽下10天短約，不過在合約走完後公鹿並沒繼續留下他，這讓部分球迷覺得驚訝，因為考辛斯繳出不錯成績，而在離開公鹿兩天後考辛斯又找到工作，據名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，金塊將與他簽下10天短約。
考辛斯去年11月30日與公鹿簽下10天短約，一共為公鹿出賽17次，有5場先發，場均打16.9分鐘，可以得9.1分5.8籃板1.1助攻0.9抄截0.5阻攻，投籃命中率46.6%、三分球命中率27.1%、罰球命中率81.6%，其中在12月23日、24日表現令人印象深刻，分別拿下18和22分。
1月6日面對暴龍考辛斯出賽近20分鐘，砍下15分10籃板3抄截1火鍋成績，投籃命中率62.5%、外線66.7%、罰球75%，正負值+9全隊第一，也是他在公鹿二度繳出雙十，前一場是12月19日對騎士拿下12分12籃板，命中率36.4%、外線33.3%，相較之下這場更為高效。
但如此成績並沒讓公鹿動心，反而選擇不與他續約，好在金塊再給他第二次機會證明自己，另外他也將和當年在國王的教練馬龍(Michael Malone)再續前緣。本季金塊大將麥克波特(Michael Porter Jr.)因傷報銷，賈瑪莫瑞(Jamal Murray)也還未回歸，或許考辛斯有機會能幫助到他們！
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