考辛斯(DeMarcus Cousins)本季獲公鹿青睞，與其簽下10天短約，不過在合約走完後公鹿並沒繼續留下他，這讓部分球迷覺得驚訝，因為考辛斯繳出不錯成績，而在離開公鹿兩天後考辛斯又找到工作，據名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，金塊將與他簽下10天短約。

DeMarcus Cousins is headed to Denver on another 10-day contract.



(via @ShamsCharania) pic.twitter.com/sXajdFeTRQ — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 9, 2022

考辛斯去年11月30日與公鹿簽下10天短約，一共為公鹿出賽17次，有5場先發，場均打16.9分鐘，可以得9.1分5.8籃板1.1助攻0.9抄截0.5阻攻，投籃命中率46.6%、三分球命中率27.1%、罰球命中率81.6%，其中在12月23日、24日表現令人印象深刻，分別拿下18和22分。

1月6日面對暴龍考辛斯出賽近20分鐘，砍下15分10籃板3抄截1火鍋成績，投籃命中率62.5%、外線66.7%、罰球75%，正負值+9全隊第一，也是他在公鹿二度繳出雙十，前一場是12月19日對騎士拿下12分12籃板，命中率36.4%、外線33.3%，相較之下這場更為高效。

DeMarcus Cousins averaged 9.1 pts (46.6 FG%, 27.1 3P%) and 5.8 rebs in 16.9 minutes across 17 games for the Bucks. Cousins went for a season-high 22 pts, 8 rebs and 4 asts two weeks ago in a win over Dallas. He’s coming off a 15-point, 10-rebound showing vs. Toronto on Wednesday. pic.twitter.com/6bGgLhdmIf — Harrison Wind (@HarrisonWind) January 9, 2022

但如此成績並沒讓公鹿動心，反而選擇不與他續約，好在金塊再給他第二次機會證明自己，另外他也將和當年在國王的教練馬龍(Michael Malone)再續前緣。本季金塊大將麥克波特(Michael Porter Jr.)因傷報銷，賈瑪莫瑞(Jamal Murray)也還未回歸，或許考辛斯有機會能幫助到他們！