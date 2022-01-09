藝人賈靜雯和修杰楷婚後陸續生下咘咘、BO妞，加上大女兒梧桐妹，一家五口幸福美滿，最近他們一家人開心出遊，目前6歲多的咘咘暴風長高，一雙大長腿特別吸睛，真實身高也比同齡女童還高。
賈靜雯一家日前出遊，興奮地在IG曬出照片，其中一張咘咘獨照，只見她穿著黑衣服搭滿滿彩虹圖案的褲子，在大樹前做出一臉害怕的表情，讓媽媽賈靜雯看了都忍不住笑說「好會演，說滿樹都是毛毛蟲。」吸睛的是，6歲咘咘已擁有一雙修長鉛筆腿，搭配當時穿著靴子，更顯得比例修長。
其實，修杰楷8日出席新戲《親愛壞蛋》發布會時，就透露咘咘目前身高約122公分，與6歲女童平均身高104.5公分相比，咘咘的確比同齡女孩高出許多。
咘咘從一出生就擁有高人氣，當時萌樣被封最小網紅，不只一雙靈動大眼圈粉無數，近期她還暴風抽高，賈靜雯去年曬出的合照裡，咘咘那時身高已差不多逼近賈靜雯胸部，雙腿也十分修長，完全遺傳父母的好基因。
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