桃園市中壢區某國小傳出校內一名學生確診，該校確定停課14天，據了解，校方在今天晚間6點多接獲衛生局及教育局通報，指出有學生接受篩檢結果為陽性，校長也證實確有此事，該案並非今天新增個案，將列在明日公布之新個案，而該校也將於10日起停課至23日，因事出緊急，相關訊息之後會在學校網頁公告。

校方表示，秉持停課不停學原則，停課期間教職員工除經通報需進行隔離外，均正常上班，老師需依照原定課表以線上同步或自主學習的方式協助學生居家進行學習，線上教學為正式課程，寒假期間不另行補課。另外，因為停課期間適逢第二次定期考查，原定紙筆考試取消，改以平時多元評量成績替代。而確診學生之密切接觸者經衛生單位通知採檢及進行居家隔離14天；其餘的停課師生為自主健康管理。

校方也說，若家長與孩子有線上學習的相關問題，都請個別聯繫老師，除居家隔離學生需留在家中不外出，家長因工作因素無法照顧孩子，孩子仍可於正常上課時間內到校，學校老師都將給予照顧協助。

該校鄰近金嗓歌友會，學生數超過1300人，據了解，該名學生是因為父母確診而被傳染，桃園市新聞處長詹賀舜表示，有關個案的相關說明由指揮中心統一公布，個案的疫調與匡列，以及相關措施，都已經在進行當中。

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