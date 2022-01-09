110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第三階段預賽9日進入最後一天賽程，本階段預賽在台灣大學綜合體育館、政治大學體育館兩地進行，9日在台大的最後一場賽事是地主台大迎戰高雄師範大學，也讓高師大教頭徐耀輝、台大大四球員徐子惇父子能在UBA一級舞台對壘，此役高師大首節23比4預告大勝結局，最終81比44帶走勝利。

賽後徐耀輝回應：「兒子從小就喜歡打籃球，沒想到有機會我們父子倆可以在正式賽場以敵對身份對抗，而且還是在UBA公開男一級舞台，這對我們一家都是難忘且珍貴的回憶。」徐子惇則說：「跟爸爸帶領的球隊比賽，真的感覺特別興奮，我們賽後也有擁抱致意，其實我兩隻腳都扭到，手也有傷，是吃了止痛藥才上場。」

稍早上季第四義守大學未能發揮三分火力，籃板上也輸了對手16個，最終71比78不敵文化大學，文化教頭羅興樑表示，球隊將上一場賽事發生過的錯誤糾正過來，球員此役在關鍵球的處理上也比較沈穩，防守則保留體力以半場為主、不去人盯人，盡量讓義守擅長的反快攻無法盡情發揮，並降低他們三分球命中率。

義守本戰進攻流暢度受限，三分球36投僅中8，本階段4場賽事2勝2敗，執行教練廖哲億認為球隊這階段表現不及格，還有4場預賽再繼續努力。

另一場賽事，上季亞軍世新大學開局小幅落後，但很快找回節奏，第2節打出29比16攻勢後掌握局勢，終場81比69跨季2連勝中原大學，世新男籃目前預賽累積8勝2敗，同樣對8強勝券在握。